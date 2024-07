Ein bisschen Glück im Unglück, ein Museum und eine Reise der Superlative, kunterbunte Hüpfburgen - und alles, was in dieser Woche sonst noch im Salzland passiert ist.

SLK, den Newsletter, schreibt Anja Riske. Sie arbeitet am Regiodesk Salzland. Dazu gehören die Redaktionen in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt.

die Sommerferien sind in vollem Gange, es ist Reisesaison und die Wärme macht uns manchmal ein bisschen müde. Gerade Handwerker, die in ihrem Job ordentlich zupacken müssen, Menschen die auch an Tagen mit um die 30 Grad enge Anzüge oder Kostüme tragen oder in Dachgeschosswohnungen vor sich hin schmelzen müssen, können einem leid tun.