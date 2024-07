In Löderburgs Kleingärten gibt es Ärger, weil die Biotonnen nicht mehr abgeholt werden, in Calbe findet sich im Stadtarchiv manche Absurdität, die Motorradtour der Brychs aus Bernburg zum Himalaya bleibt ungewollt aufregend: Im Ticker von Freitag, 19. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.09 Uhr: Zum vierten Mal steigt am Samstag, 14 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz der Töpferwiese das vereinsinterne Kleinfeld-Turnier des SV Einheit Bernburg. Dabei kämpfen die erste und die zweite Mannschaft des Vereins, die alten Herren, die Traditionsmannschaft, die A-Jugend und ein gemischtes Team der Stadt Bernburg und der Übungsleiter des SV Einheit um den Erfolg.

Noch wichtiger als die Resultate ist jedoch ein ganz anderer Aspekt. Nach dem Turnier wird beim Würstchen und beim Bierchen zusammengesessen. „Diese Veranstaltung trägt zum Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Vereins bei“, sagte der Sportliche Leiter der ersten Männermannschaft, Norbert Lehmann.

Trotz Ferien: Hingucker an der Grundschule Pfeilergraben

7.33 Uhr: Winden, Kornblumen, Mohn in allen Farben: Die prächtige Blühwiese, die die Jungen und Mädchen der Ascherslebener Grundschule Pfeilergraben angelegt haben, ist ein Hingucker geworden.

Die Ascherslebener Grundschule Pfeilergraben hat eine Blühwiese angelegt. (Foto: Regine Lotzmann)

„Wir wollten etwas, wo die Kinder auch mal Hummeln und Bienen beobachten können“, sagt Initiator Matthias Stier vom Verschönerungsverein. Die Kinder seien begeistert und hätten fleißig gegossen. Und jetzt haben sie noch zwei Wochen Ferien ...

Bestsellerautor in der Kreisbibliothek

7.14 Uhr: Autor Andreas Föhr, dessen preisgekrönte Kriminalromane regelmäßig in den Top 10 der Bestsellerlisten landen, kommt nach Aschersleben. Am Donnerstag, 24. Oktober, liest er in der Kreisbibliothek, Breite Straße 22, ab 19.30 Uhr aus seinem neusten Roman „Totholz – Was vergraben ist, ist nicht vergessen“.

In diesem will das Ermittlerduo Wallner und Kreuthner diesmal den Fall einer im Wald vergrabenen, verkohlten Leiche aufklären. Doch eine Zeugin verschwindet spurlos und die Gespräche mit den eigenbrötlerischen Bewohnern der abgelegenen Anwesen in der Nähe des Tatorts gestalten sich schwierig. Welche dunklen Geheimnisse schlummern dort im Wald?

Wer hat etwas zur Douglas-Villa?

6.47 Uhr: Die Geschichtswerkstatt der Kreisvolkshochschule bereitet eine Ausstellung mit dem Titel „Die Douglas-Villa in der Ermslebener Straße. Chance oder Schande – Vom Schicksal eines Ascherslebener Baudenkmals“ vor. Sie soll am Mittwoch, 28. August, um 15 Uhr in der ehemaligen Lübenschule, Augustapromenade 44, eröffnet werden. Zu diesem Thema werden noch Fotos, Zeichnungen, Postkarten oder Gemälde gesucht, die Gegenstand der Fotoausstellung sein könnten.

Die Mitglieder der Geschichtswerkstatt rufen deshalb in Aschersleben und Umgebung auf, sich an der Sammlung von Abbildungen zur Douglas-Villa zu beteiligen. Dazu sollten der Eigentümer der Bildrechte, das Entstehungsdatum und gegebenenfalls weitere Hinweise benannt werden.

Abbildungen der Douglas-Villa können als Datei oder gegenständlich bis Dienstag, 23. Juli, in der MZ-Lokalredaktion in Aschersleben, Breite Straße 31, abgegeben oder per Mail an [email protected] gesendet werden.

Ärger um Biotonnen im Kleingarten

6.21 Uhr: 14 Jahre lang klappte die Entsorgung des Biomülls vor einer Löderburger Kleingartenanlage.

Sie sind sauer, dass ihre vollen Biotonnen seit fünf Wochen nicht mehr wie vereinbart vor der Gartensparte Am Sportplatz in Löderburg abgeholt wurden. Von links: Gerd Amelang, Frank Müller und Steven Wendt. (Foto: Falk Rockmann)

Seit fünf Wochen aber warten Frank Müller und seine Gartenfreunde vergeblich. Warum gibt es jetzt Probleme? Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Absurdes aus dem Stadtarchiv

6.04 Uhr: Im Calbenser Stadtarchiv finden sich antiquierte Tageszeitungen, die trotz ihres Alters Unterhaltungswert besitzen.

Kaiser Wilhelm II. pflegte eine offensive Öffentlichkeitsarbeit. (Repro: Thomas Linßner)

Es geht um Ohrfeigen in der Querstraße, einen Zechpreller oder „Übelstände zur Sprache“. Einige dieser absurden Geschichten erzählen wir Ihnen hier.

Weltreise: Motorradtour mit Hindernissen

5.49 Uhr: Juliane und Christian Brych sind erneut auf Weltreise. In den vergangenen vier Wochen erlebte das Ehepaar aus Bernburg zwischen Chisinau und Astrachan sintflutartige Regenfälle, 42 Grad Hitze und beide machten einige Krankheiten durch.

Erinnerungsfoto in den Bergen von Kappadokien in der Zentraltürkei. Am Wünschebaum hinterließ Juliane Brych ein Haargummi. (Foto: Juliane Brych)

Der negative Höhepunkt: Nierenkolik zwingt den Bernburger Biker in Istanbul sogar ins Krankenhaus.