Holz an der Fassade und andere nachhaltige Baustoffe sollen die Grundlage für das neue Grundschulzentrum in Nachterstedt sein.

Seeland/Nachterstedt/MZ - „Die Planungen für die Ausschreibungen zum Bau des Grundschulzentrums laufen auf Hochtouren“, sagt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos), Ferien, Urlaubszeit und einigen Krankheitsfällen in der Verwaltung zum Trotz. Und meint: „Hoffentlich können sie ab Oktober dann in die Gremien gehen.“ Also in den Bau- und Vergabeausschuss sowie in den Stadtrat.