Noch bis Samstag lädt die sommerliche Sandlandschaft auf dem Marktplatz in Halle zum Verweilen ein – dann wird abgebaut. Denn in Kürze folgen neue Events.

Sommer in Halle

Halle (Saale)/MZ/EI. - Die „Händel-Oase“ auf dem Marktplatz Halle wird am Samstag, dem 28. Juni 2025, abgebaut. Seit Ende Mai und mit Beginn der Händel-Festspiele hatte die rund 15 mal 20 Meter große Sandfläche zu Füßen des Roten Turms zahlreiche Besucher zum Verweilen eingeladen. Mit Liegestühlen, Palettenmöbeln, Palmen und sogar einer Segeljolle wurde mitten in der Innenstadt eine sommerliche Wohlfühlatmosphäre geschaffen.

Italienscher Markt und Kulturevents auf dem Marktplatz in Halle folgen

Wie das Stadtmarketing Halle mitteilt, wird die Fläche nun für bevorstehende Veranstaltungen freigeräumt. Den Auftakt bildet der Italienische Markt, der vom 28. Juni bis 3. Juli an der Ostseite des Marktplatzes stattfindet. Während dieser Zeit kehrt der Wochenmarkt auf seine ursprüngliche Position an der Westseite zurück. Anschließend folgt vom 7. bis 22. August die beliebte Veranstaltungsreihe „Im Sommer nach 8“ mit verschiedenen Kulturevents, ebenfalls auf der Westseite.

Die große Sandfläche stammt noch von den Halleschen Werfertagen. (Foto: Stadtmarketing Halle)

Die Sandfläche entstand ursprünglich im Zuge des 50. Jubiläums der Halleschen Werfertage – dafür wurde eine Wurfanlage für Kugelstoß-Wettbewerbe direkt auf dem Markt aufgebaut und anschließend mit 234 Tonnen Sand zur Händel-Oase weiterentwickelt.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es kreative Sommeraktionen in Halles Stadtzentrum – darunter „Halle am Meer“ mit einer Ostsee-Sandskulptur oder Sitzjollen mit Spielmöglichkeiten.