Erinnerungsfoto in den Bergen von Kappadokien in der Zentraltürkei. Am Wünschebaum hinterließ Juliane Brych ein Haargummi.

Bernburg/MZ. - Auf dem Weg in den Himalaya sind Juliane (34 und Christian Brych (33) mit ihrem Motorrad „Bommel“ wieder ein großes Stück gen Osten vorangekommen. Nachdem es Ende Mai in Bernburg seine Tour gestartet hatte, reiste das Ehepaar in den vergangenen vier Wochen von Moldawiens Hauptstadt Chisinau bis in die südrussische Wolgametropole Astrachan. Den anfänglichen Dauerregen haben beide hinter sich gelassen, vor einem schlimmen Unwetter und aktuell brennender Hitze waren sie dennoch nicht gefeit. Und zwischendurch zwangen eine Nierenkolik bei Christian Brych, eine Erkältung bei seiner Frau und Lebensmittelvergiftungen die beiden Abenteurer zu längeren Pausen.