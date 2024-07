Bernburg/MZ. - Die Gesellschaft für Zeitarbeit (GfZ) begeht in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Der 67 Jahre alte Gesellschafter Uwe Wolf, der im Dezember 2022 altersbedingt als Geschäftsführer ausschied, ist stolz darauf, dass sich das von ihm damals mit Helmut Teichmann in einer Ilberstedter Garage gegründete Start-up all die Zeit in der Branche nicht nur behauptet hat, sondern weiter zu einem mittelständischen Unternehmen expandiert ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.