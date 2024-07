Bernburg/MZ. - Der Zeitplan ist ehrgeizig: Im Januar 2025 sollen die ersten Mieter in das ehemalige fürstliche Regierungsgebäude einziehen. Das denkmalgeschützte Haus mit der Nummer 28 am Markt in der Talstadt wird nach der Entkernung seit wenigen Wochen im Auftrag der Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) um- und ausgebaut. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt bereits 2,7 Millionen Euro in Notsicherung, neuen Dachstuhl und neue Dacheindeckung investiert, um einen Zusammenbruch des stadtbildprägenden Gebäudes zu verhindern. Nun wird die BWG weitere 3,5 bis 4 Millionen Euro aufwenden, damit wieder Leben in das im Jahr 1745 erbaute Gemäuer einziehen kann.

