Naumburg/hbo. - Das Naumburger Kirschfest zählt (trotz der jüngst bekanntgegebenen Sperrung der B180) zu den schönsten Volksfesten der Welt und darüber hinaus. Und dennoch hat es Schwächen und Verbesserungspotenzial. Und genau das will Tageblatt/MZ zusammen mit den Lesern unserer Zeitung ergründen. Schreiben Sie uns!

500 Jahre Kirschfest: Leser können Vorschläge machen

Für das diesjährige Fest sind die Vorschläge, auf die wir hoffen, vielleicht ein wenig zu spät – das ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn alle Ideen für Verbesserungen kommen gerade recht für 2026, wenn in Naumburg „500 Jahre Kirschfest“ gefeiert werden. Jedenfalls, wenn man sich auf den früheren Oberbürgermeister und Chronisten Sixtus Braun (1550 bis 1614) beruft.

Nun sollen die Vorschläge unserer Leser aber nicht einfach nur gesammelt werden und dann in der Schublade versauern. Nein, es soll schon eine Gewichtung erfolgen. Wir planen, aus allen Vorschlägen, die bei uns bis kommenden Sonntag, 12 Uhr mittags, eintreffen, eine Liste mit den zehn Ideen, die realistisch und sinnvoll erscheinen, zu erstellen. Diese Liste packen wir dann in unseren WhatsApp-Kanal, wo bis zum Dienstag nach dem Kirschfest, 18 Uhr, abgestimmt werden kann, ähnlich der kürzlichen Umfrage zur besten Pfingst-Veranstaltung.

Abstimmung ab Sonntag im WhatsApp-Kanal

Dadurch entsteht für den Oberbürgermeister und den Gemeinderat eine gewisse Dringlichkeit. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen ist nicht nur eine Schnapsidee, sondern etwas, was die Naumburger wirklich für ihr Fest im kommenden Jubiläumsjahr wollen. Und die Stadt hat dann sogar ein ganzes Jahr Zeit, um den Top-Vorschlag umzusetzen.

OB Armin Müller steht dem Vorhaben auch positiv gegenüber: „Ich bin gespannt, mit welchen Ideen die Bürger für unser schönes Kirschfest um die Ecke kommen“, sagte er jüngst, als Tageblatt/MZ ihm von dem geplanten Aufruf berichtete. Zu beachten ist natürlich, dass die Stadt in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Eine Idee, die viel Geld erfordert, ist da natürlich schwerer umzusetzen. Aber so viel Realitätssinn ist unserer Leserschaft natürlich zuzutrauen.

Ideen per Mail, Telefon, WhatsApp oder Facebook einreichen

Und so machen Sie mit: Schreiben Sie Ihren Vorschlag, was im kommenden Jahr zum Kirschfest anders gemacht oder zusätzlich angeboten werden sollte, an unsere Redaktion. Sie können dies auf einen Stichpunkt beschränken oder gerne auch ausführlich begründen, wie Sie mögen. Die Vorschläge nehmen wir per Mail unter [email protected] oder per Telefon unter 03445/2307816 sowie per WhatsApp unter der Nummer 0176/84867726 entgegen. Auch auf unserer Facebook-Seite ist das Mitmachen möglich.