Am Donnerstag startet das fünftägige Hussiten-Spektakel in Naumburg. Neben vielen Angeboten für Jung und Alt bringt das Kirschfest aber auch Einschränkungen für Autofahrer mit sich.

Für den Kirschfest-Umzug am kommenden Sonnabend werden in Naumburg Teile der Innenstadt gesperrt sein.

Naumburg/hbo. - Zu den aus den Vorjahren gewohnten Verkehrseinschränkungen im Rahmen des am Donnerstag startenden Kirschfestes kommt es zusätzlich zur Sperrung eines Abschnitts der B180. Dies passiert aus Sicherheitsgründen.

Wie die Stadt nun noch einmal konkretisiert, erstreckt sich die Vollsperrung über die gesamte Festdauer – und zwar ab dem Salztor bis zum Abzweig in die Weißenfelser Straße auf Höhe des Cineplex-Kinos. „Die Umleitung aus Richtung Weißenfels kommend soll bereits ab der Luxemburg- über die Stauffenberg-, Barbara- sowie Jägerstraße erfolgen. Das gesamte Bürgergartenviertel kann nur noch aus Richtung Neidschützer Straße oder über die B88 angefahren werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Wegen Sperrung der Bundesstraße 180: Bushaltestellen entfallen

Die Bushaltestellen „Salztor“ und „Schwarzes Roß“ entfallen deshalb während des Kirschfests. Ebenso kann die Haltestelle „Curt-Becker-Platz“ nicht von allen Buslinien bedient werden. Die Umleitung erfolgt über den Lindenring. Darüber hinaus bietet die PVG-Busgesellschaft auch in diesem Jahr wieder Zusatzfahrten in die Naumburger Ortsteile an. Informationen dazu findet man online.

Kirschfest: Auch Festumzug und Peter-Pauls-Messe sorgen für Sperrungen

Im Rahmen des fünftägigen Hussiten-Kirschfests kommt es außerdem zu den folgenden Straßensperrungen: Donnerstag, 26. Juni, Sperrung der Zufahrt zum Markt aufgrund des Festauftakts zwischen 16.30 und 17.30 Uhr; Freitag, 27. Juni, Sperrung der Zufahrt zum Markt aufgrund des Kinderkirschfests von 9.45 bis 10.15 Uhr; Samstag, 28. Juni, Sperrung der gesamten Innenstadt aufgrund des Festumzugs zwischen 12.45 und etwa 16.30 Uhr; Sonntag, 29. Juni, Sperrung der Fischstraße (ab Postring/Lindenring), des Marienplatzes, der Marienmauer (Ausfahrt zum Kreisverkehr), der Thainburg, der Marienstraße und des Marktes aufgrund der Peter-Pauls-Messe zwischen 4.30 und etwa 20 Uhr. „Während des gesamten Kirschfests ist zudem die Zufahrt zur Neustraße/Jakobsmauer vom Wenzelsring aus aufgrund des Hussitenlagers gesperrt“, wird mitgeteilt.

Wegen der Vor- und Nachbereitungen des Kirschfestes ist die Vogelwiese bis einschließlich 4. Juli gesperrt. Auch die Glascontainer sind in diesem Zeitraum nicht zugänglich.

Erneute „Bannmeile“ neben der Vogelwiese

Vorsicht: Am Kirschfestsamstag werden wegen des Umzugs die Park- und Anwohnerplätze am Salztor, Lindenring, Postring, in der Marienstraße sowie am Markt von 8 bis etwa 17 Uhr gesperrt. Gleiches gilt am Sonntag wegen der Peter-Pauls-Messe auch für die Fischstraße, Marienstraße sowie auf dem Marienplatz neben der Marien-Magdalenen-Kirche von 4.30 bis circa 20 Uhr. Rund um die Luisenstraße wird wieder die sogenannte „Park-Bannmeile“ eingerichtet. „Das Parken dort ist vom 26. bis 30. Juni nur für Bewohner sowie Gewerbetreibende erlaubt“, heißt es. Die Stadt behält es sich vor, Fahrzeuge abschleppen zu lassen. Die Durchfahrt der Luisenstraße ist tagsüber möglich. Ab 16 Uhr braucht man eine Ausnahmegenehmigung.