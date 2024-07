Montagmittag wurden fünf Ascherslebener Ortsfeuerwehren zu einem Lkw-Brand zwischen Mehringen und Aschersleben alarmiert. Was die Löscharbeiten erschwerte.

Ein Sattelauflieger ist auf einem Feld zwischen Aschersleben und Mehringen in Brand geraten und komplett ausgebrannt.

Mehringen/MZ - Wenn in brütender Sommerhitze weit sichtbar Rauchfahnen von einem Feld aufsteigen, verheißt dies meistens nichts Gutes. So auch am Montagmittag, als sich zwischen Aschersleben und Mehringen der Himmel verdunkelte.