Abgemagert und mit Verletzungen kamen „Annabelle“ und „Karl“ im Frühjahr zu Sophia Schröder in die Pferdepension nach Barnstädt. Die Besitzerin prellte zudem die Miete. Nun haben die Tiere eine Zukunft.

„Annabelle“ und „Karl“ verbringen ihren Lebensabend in der Pferdepension von Sophia Schröder in Barnstädt.

Barnstädt/MZ. - „Die Pferde bleiben jetzt da, sie gehen nicht mehr weg, das will ich ihnen nicht antun“, gibt Sophia Schröder „Annabelle“ und „Karl“ eine Perspektive für den Lebensabend. Die 18-jährige Stute und der Wallach Mitte 20 leben seit Ende März in ihrer Pferdepension in Barnstädt. Aus den eigentlichen Gästen werden nun jedoch Dauerbewohner.