Eine Besitzerin bringt ihre Pferde in eine Pension in Barnstädt. Die Tiere sind abgemagert, und als es um die Bezahlung geht, taucht die Frau ab. Die Betreiberin bleibt ratlos mit den Tieren zurück. Wer ist nun für die Pferde zuständig?

Barnstädt/MZ. - Ein kurzer Pfiff. Schon kommen „Karl“ und „Annabelle“ Sophia Schröder entgegen. „Langsam“, ruft sie. Doch die beiden Pferde kommen ohnehin nur in trägem Schritt näher, um dann aus einer blauen Plastetonne zu trinken. Der 23 bis 24 Jahre alte Hengst und die 18-jährige Stute sind die jüngsten Neuzugänge auf dem weitläufigen Gelände am Rande von Barnstädt und die beiden, die der jungen Frau die meisten Sorgen bereiten. Das liegt sowohl am Zustand der Tiere als auch am Verhalten der Besitzerin.