Die Stadt Seeland muss entweder ein neues Winterdienstfahrzeug kaufen oder die Arbeiten an eine Fremdfirma vergeben. Wie sich der Stadtrat entschieden hat.

Was für ein schöner Anblick bei diesen hohen Temperaturen! Doch die Stadt Seeland muss tatsächlich jetzt schon an den Winterdienst denken.

Seeland/MZ - Auch wenn die Temperaturen vor allem in den vergangenen Tagen die 30-Grad-Marke knacken konnten und gefühlt jeder gerade im Sommerurlaub entspannt, ist sich Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) bewusst: „Der Winter steht vor der Tür! Und wir müssen uns entscheiden, ob wir den Winterdienst in Zukunft an eine Firma fremdvergeben oder uns ein neues Räumfahrzeug anschaffen wollen.“ Die Entscheidung der Seeland-Stadträte ist dabei einstimmig: Sie sprechen sich auf ihrer jüngsten Sitzung für das Winterdienstfahrzeug aus.