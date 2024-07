Die Bäckerei Behrens ist derzeit dabei, ihre Außenterrasse am Ascherslebener Markt erneuern zu lassen. Bald können dann die Gäste wieder Kaffee und Kuchen im Schatten der Schirme genießen.

Neue Terrasse entsteht am Ascherslebener Markt

Derzeit entsteht eine neue Terrasse bei der Bäckerei Behrens am Ascherslebener Hennebrunnen.

Aschersleben/MZ - Die seit der Landesgartenschau 2011 existierende Terrasse vor dem Café der Bäckerei Behrens auf dem Ascherslebener Marktplatz war in die Jahre gekommen und ist jetzt erneuert worden. Das alte, aus Holz bestehende Gestell war an einigen Stellen morsch geworden, berichtet Bäckermeister Hartwig Behrens aus Wilsleben, der die Terrasse von der Stadt in den letzten Jahren gemietet hat.