Während Landwirte in Aschersleben, Seeland und Umgebung bei einigen Pflanzen gute Erträge einfahren konnten, fällt die Ernte bei anderen Kulturen geringer aus. Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Betriebe.

Aschersleben/MZ - Große Staubwolken in den Abendstunden kündeten in den letzten Tagen vom Beginn der diesjährigen Ernte. Die Hitze der vorherigen Wochen sah nach einer Fortsetzung der seit fünf Jahren anhaltenden Dürre aus. Am Donnerstag blieben die Erntemaschinen nach erneuten Niederschlägen aber zunächst auf den Höfen. Auch am Freitag werde es voraussichtlich nicht gleich wieder losgehen, sagte Frank Herrmann, Landwirt aus Klein Schierstedt, am Donnerstagmittag. Er berichtete von zwei Litern je Quadratmeter Regen am Vormittag, die zu der Verschiebung der Erntearbeiten führten.