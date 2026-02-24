Westdorfs Ortschaftsrat stimmt Planungen zu einem neuen Gewerbegebiet zu. Warum 350 Hektar bei Aschersleben nach Meinung der Räte bebaut werden sollten.

Die gute Verkehrsanbindung sieht der Westdorfer Ortschaftsrat als Standortvorteil für das geplante interkommunale Gewerbegebiet bei Aschersleben.

Westdorf/Aschersleben/MZ - Der Ortschaftsrat Westdorf hat einstimmig in einer Anhörung die Stellungnahme der Stadt Aschersleben zum zweiten Entwurf der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes des Landes mit Umweltbericht gebilligt. In der Beratung gab es wegen des darin enthaltenen interkommunalen Gewerbegebietes nördlich von Aschersleben keinerlei Gegenwind, wie zuvor in mehreren anderen Ortschaftsräten. Ganz im Gegenteil. Ausdrücklich warnt Ratsmitglied Dietmar Jung davor, dieses in der Planung enthaltene, 350 Hektar große Industrie- und Gewerbegebiet zu zerreden.