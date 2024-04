Ein Betrüger gibt sich in Aschersleben als Mitarbeiter der Sparkasse aus und ergaunert sich Geldkarte und PIN einer 79-Jährigen. Die Polizei ermittelt und warnt.

79-Jährige wird Betrugsopfer: Falscher Sparkassenmitarbeiter verschwindet in Aschersleben mit Geldkarte und PIN

Aschersleben/MZ - Eine 79 Jahre alte Dame ist am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, in Aschersleben einem Betrüger zum Opfer gefallen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann an ihrer Haustür geklingelt und sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben.

Er erklärte der Rentnerin, dass es auf ihrem Konto Unstimmigkeiten gebe und er, um dies in Ordnung bringen zu können, ihre Geldkarte brauche. Laut Polizei bekam er diese dann auch von der Rentnerin. Ebenso wie die dazugehörige PIN.

Der Betrüger soll daraufhin die Wohnung verlassen und am Automaten in der Deutschen Bank Bargeld vom Konto der Rentnerin abgehoben haben. „Etwas später bemerkte sie den Betrug und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen“, informiert Polizeisprecher Marco Kopitz.

„Die Polizei weist in Anbetracht sich weiter häufender Betrugsfälle nochmals eindringlich darauf hin, dass gerade ältere Menschen immer wieder von Betrügern um ihre Ersparnisse gebracht werden“, weiß Kopitz. Dabei würden die Betrüger meist sehr redegewandt auftreten und bereits im Gespräch versuchen, alle Zweifel auszuräumen. „Sie bringen die späteren Opfer dazu, an die Worte zu glauben.“ Die Polizei leiste deshalb derzeit gerade bei Senioren Aufklärung auf diesem Gebiet. Gefordert seien allerdings auch die Familien, die Eltern und Großeltern vor solch möglichen Betrugsfällen warnen sollten.