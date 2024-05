Johann-Traugott-Weise-Schule in Zeitz Ost öffnete die Türen und viele Neugierige kamen. Welche Verbindung es nach Aue-Aylsdorf gibt.

Tag der offenen Tür in der Traugott-Weise Schule in Zeitz

Gesungen, getanzt und gelacht wurde zum Tag der offenen Tür in der Traugott-Weise-Schule in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Ein fröhliches Gewimmel erfüllte am Donnerstagnachmittag Hof und Haus der Förderschule Johann-Traugott-Weise in Zeitz-Ost. Die Bildungsstätte hatte ihre Türen geöffnet, lud zum Verweilen, Schauen, Riechen und Hören ein. So begann mit dem Lied „An Tagen wie diesen“ ein buntes Programm der verschiedenen Klassenstufen. Die Grundschüler boten einen bunten Strauß voller Frühlingslieder und Gedichte, die Theatergruppe präsentierte sich erstmals und zeigte das Stück „Die große Wörterfabrik“. Line-Dance gehörte zum Programm, die Singegruppe tanzte Samba.