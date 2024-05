Zeitz/MZ/ank - Der Startschuss ist gefallen. Schlag zehn Uhr hat zum 20. Mal das Anradeln der Weinroute entlang der Weißen Elster begonnen. Dutzende Radler begannen die Tour gemeinsam von Kloster Posa am Ortsrand von Zeitz aus und steuerten zunächst die Brikettfabrik Herrmannschacht an. Dort gab es zur Feier des Tages die Einweihung eines neuen Ausstellungsstücks und das ist ein 1988 in der Zemag Zeitz gebauter Raupendrehkran RDK 250. Die Weinroute verläuft inzwischen über die Ländergrenze und verbindet die Städte Zeitz in Sachsen-Anhalt und Crossen in Thüringen. Dazwischen laden unter anderem die Haynsburg, das Weingut Salsitz, das Café zum Esel in Wetterzeube und der Ziegenhof Schleckweda zum Verweilen und Genießen ein. Traditionell sind beim Anradeln am 1. Mai und beim Abradeln am 3. Oktober Tausende Radfahrer unterwegs. Die Strecke Zeitz - Crossen und zurück ist etwa 40 Kilometer lang.