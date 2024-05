Beim Einfahren in den Kreisel in der Krondorfer Straße in Wolfen übersieht ein Nissan-Fahrer eine Kleinkraftrad-Fahrerin: Es kommt zum Zusammenstoß.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es am Krondorfer Kreisel in Wolfen zum Unfall.

Wolfen/MZ - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer verletzten Frau ist es am vergangenen Dienstag gegen 15.30 Uhr in Wolfen gekommen. Wie es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld weiter dazu heißt, kam die 60-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in der Krondorfer Straße aus Richtung des Netto-Marktes, fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und hatte die Absicht, weiter geradeaus in die Krondorfer Straße zu fahren.

Ein 76-Jähriger mit seinem Pkw Nissan indes war zu dieser Zeit auf der Verbindungsstraße aus Richtung Wolfen-Nord unterwegs. Er wollte im Kreisverkehr die erste Ausfahrt in Richtung Krondorfer Straße nehmen. Er fuhr ein, als sich die 60-Jährige mit ihrem Kraftrad bereits zwischen der ersten und der zweiten Ausfahrt befand. Daraufhin ist es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kleinkraftrad gekommen. Die 60-jährige Fahrerin desselben ist dabei verletzt worden.