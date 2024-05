Naumburg/Wethau/hbo. - Der Mai-Feiertag, der für so viele Menschen unbeschwert verlief, wurde gegen 16 Uhr zwischen Naumburg und Wethau zu einem Ort der Tragödie. Auf der dortigen Bundesstraße 180 verstarb ein Mann nach einem Unfall mit seinem Kleinkraftrad. Mit diesem war er unterwegs, als es „aus noch unbekannter Ursache“ zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Transporter kam, wie die Polizei mitteilt. „Dabei erlitt der Fahrer derartige Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, heißt es weiter. Zwei in dem Transporter sitzende Menschen wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Strecke mehrere Stunden gesperrt. Wie die Polizeiinspektion Halle am Abend ergänzte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 89-Jährigen, der mit einem vierrädrigen Elektro-Kleinfahrzeug verunglückte.