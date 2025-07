Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 4. bis 6. Juli in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Das können Familien mit Kindern am Wochenende erleben: Stadtfest in Dessau, Sommermärchen in Harzgerode und Ritterspiele in Halle

Für Familien mit Kindern gibt es am Wochenende in Sachsen-Anhalt wieder jede Menge Spaß und Action.

Bunte Sommerfeste, Maislabyrinth und Ritterspiele - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Buntes Stadtfest in Dessau

Lange Nacht der Wissenschaften in Halle

Comedy-Open-Air "Magdeburg lacht"

Sommermärchen in Harzgerode

Maislabyrinth in Aschersleben

Familiennachmittag auf der Burg Giebichenstein in Halle

Bummeln über den Magdeburger Flohmarkt

1. Buntes Stadtfest in Dessau

Das ganze Wochenende verwandelt sich die Innenstadt von Dessau in ein buntes Stadtfest. Los geht’s am Freitagabend mit DJs und Livemusik, am Samstag startet dann ein vielfältiges Programm aus Ständen, Tanzeinlagen und Musik. Auf der Mühleninsel gibt es einen Rummel mit Fahrgeschäften für Groß und Klein.



Interessierte können auf der Blaulichtmeile die Arbeit von Polizei, Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und weiteren entdecken. Nebenan auf der Sportmeile gibt es eine Olympiade, wo die ganze Familie ihre Fitness unter Beweis stellen kann.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!



Datum: 4. Juli ab 17 Uhr, 5. und 6. Juli ab 11 Uhr, Marktplatz, Rathausinnenhöfe, Zerbster Straße, Mühleninsel, 06844 Dessau-Roßlau

Spannende Einblicke in die Wissenschaften gibt es am Freitag in Halle. Foto: Thomas Ziegler, Stadt Halle

2. Lange Nacht der Wissenschaften in Halle

Wie sieht der Bauch von innen aus? Was genau passiert in einem Kreißsaal und wie funktioniert ein Elektromotor? Das und viele weitere spannende Dinge können Familien mit Kindern bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Halle entdecken. Der naturwissenschaftliche Campus organisiert eine MINT-Schnitzeljagd, bei der Kinder verschiedene Rätsel lösen können und Forschende kennenlernen können.



Der Fachbereich Physik bietet ein Mitmachlabor an, bei dem Interessierte Neues zu frostigen Temperaturen, Elektromagneten und Wärmebildern lernen. Für Wortakrobaten gibt es Sprachspiele oder Lernangebote für das hebräische oder arabische Alphabet. Es ist also für jeden und jede etwas dabei!



Alle Veranstaltungen sind kostenfrei!



Das ganze Programm gibt es hier.



Datum: Freitag, 04.07.2025, Uhrzeit und Ort je nach Veranstaltung.

3. Comedy Open Air in Magdeburg

Na, heute schon gelacht? Vielleicht kennen Sie die Witzebücher Ihrer Kinder alle auswendig und die sechs Staffeln „LOL - Last One Laughing“ haben Sie auch schon geguckt. Umso besser, dass es für gute Lacher in Magdeburg einen Comedyabend unter freiem Himmel gibt!



In der Festung Mark geben Stand-Up Künstlerinnen und Künstler ihr Können zum Besten. Bei einem kühlen Getränk lassen sich witzige Anekdoten und Geschichten besonders gut genießen. Der Abend wird für Minderjährige unter 18 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person empfohlen.



Tickets für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für 22 Euro und an der Abendkasse für 28 Euro.



Datum: 4. Juli, 20 Uhr, Festung Mark, Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg

Eine feste Größe im Sommermärchen in Harzgerode ist das Bürgerfrühstück. Foto: Susanne Thon

4. Buntes Sommermärchen in Harzgerode

Zum bereits neunten Mal findet in Harzgerode am ersten Juliwochenende das Sommermärchen statt. Familien mit Kindern können am Samstag ein Kinderfest mit Mitmachangeboten entdecken. Von der Hüpfburg über den Hindernisparcours bis zur Fahrt mit der Kinderdampfeisenbahn der Harzer Schmalspurbahn ist für alle Geschmäcker gesorgt!



Am Sonntag können Interessierte anlässlich des „Tages des Bergmanns“ die Technik, Grubengleise und Förderwagen im Bergwerkmuseum Grube Glasebach entdecken.



Der Eintritt ist frei!



Datum: Eröffnung am Freitag, 4. Juli mit einer Party, Samstag, 5. Juli ab 9 Uhr am Marktplatz und Sonntag, 6. Juli im Bergwerkmuseum ab 10 Uhr, 06493 Harzgerode

In Aschersleben kann man sich herrlich im Maislabyrinth verirren. Foto: IMAGO / Marc Schüler

5. Ab durch das Maislabyrinth!

Auf Irrwegen kreuz und quer durch den Mais können Familien und Kinder ab Samstag, 5. Juli in Aschersleben wandern. Ob Quizliebe oder Versteckspiel auf den Wegen im Labyrinth – Rätselfreunde und Suchlustige kommen hier auf ihr Vergnügen! Dieses Jahr widmet sich das Maislabyrinth der römischen Glücksgöttin Fortuna und ihrem Versuch, Vergangenheit und Zukunft zusammenzubringen.



Neben dem Labyrinth gibt es für Kinder einen Spielbereich mit Hüpfburgen, Kinderschminken und einer Riesenrutsche. Wer vom Suchen und Finden müde ist, kann sich im Biergarten mit Imbiss, Zuckerwatte und kühlen Getränken erholen.



Für Labyrinthfans im Süden von Sachsen-Anhalt eröffnet ab 11. Juli das Mais-Labyrinth am Petersberg bei Halle.



Der Eintritt für Kinder von zwei bis 15 Jahren: 5 Euro, Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren: 7 Euro. Gruppen ab zehn Personen erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.



Datum: Das Labyrinth hat ab 5. Juli bis 19. August täglich geöffnet. Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, Anfahrt an B185 Kreisverkehr zwischen Ermsleben und Aschersleben

Auf der Burg Giebichenstein in Halle kann man einmal Ritter sein. Foto: Stadtmuseum Halle

6. Einen Tag Ritter sein – auf der Burg Giebichenstein

In den Gemäuern der Burg Giebichenstein waren einst die Erzbischöfe von Magdeburg zu Hause. Sie waren im Mittelalter wichtige Herren – und hatten sicherlich auch Ritter in ihrem Gefolge! Aber was genau haben Ritter damals eigentlich gemacht? Und wie schwer ist so eine Rüstung?



Das alles können Interessierte bei einem Familiennachmittag auf der Burg Giebichenstein entdecken. Es gibt ein Kettenhemd und eine Rüstung zum Anprobieren und ein Ritterschwert zu Besichtigen. Kreative können auch ein eigenes Schwert und Schild aus Holz entwerfen und mit eigenem Wappen gestalten.



Der Eintritt für Erwachsene liegt bei 5 Euro, der Eintritt für Kinder unter 14 Jahren ist kostenfrei. Wer etwas bemalt, zahlt 5 Euro Materialkosten.



Datum: 6. Juli, 14 bis 17 Uhr, Oberburg Giebichenstein, Seebener Straße 1 06114 Halle

Der Magdeburger Flohmarkt lädt zum Bummeln ein. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

7. Bummeln, Feilschen und Schnäppchen jagen - auf dem Magdeburger Flohmarkt

Ein neues Sommerkleid oder noch ein paar gute Bücher für die Strandlektüre? Das und viel mehr können Schnäppchenjägerinnen und -jäger auf dem monatlich stattfindenden Sonntagsflohmarkt vom Mehrgenerationenhaus in Magdeburg ergattern. Hier verkaufen Privatpersonen was sie nicht mehr benötigen und woran andere noch Freude haben können. Und wer einen zu vollen Kleiderschrank oder Keller hat, kann für eine Anmeldegebühr von 10 Euro zuzüglich Standgebühr seinen Geldbeutel etwas aufbessern.



Der Eintritt zum Flohmarkt ist frei, bei hohen Temperaturen empfehlen sich Sonnenschutz und Kopfbedeckung.



Datum: 6. Juli, 8 bis 13 Uhr, Uni-Campus Zschokkestraße, 39104 Magdeburg

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.