Stadtfest in Weißenfels Weißenfels feiert - Was sich beim Eintritt verändert hat
Stadtfest in Weißenfels: Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Oldtimern, Konzerten und Festumzug. Der Eintritt erstmals tageweise möglich.
Aktualisiert: 13.08.2025, 07:44
Weißenfels/MZ. - Vom 28. bis 31. August will es Weißenfels beim Stadtfest auf drei großen Schauplätzen – dem Marktplatz, dem Stadtbalkon und den Badanlagen – so richtig krachen lassen. Die MZ beantwortet einige Fragen rund um den Höhepunkt des Jahres in der Saalestadt.