weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Stadtfest Weißenfels 2025: Programm, Einlass, Kosten, Highlights

Stadtfest in Weißenfels Weißenfels feiert - Was sich beim Eintritt verändert hat

Stadtfest in Weißenfels: Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Oldtimern, Konzerten und Festumzug. Der Eintritt erstmals tageweise möglich. 

Von Andreas Richter Aktualisiert: 13.08.2025, 07:44
Sybille Schlegel von der Weißenfelser Touristinformation zeigt die Enten für das große Entenrennen am Sonntag beim Weißenfelser Stadtfest 2025.
Sybille Schlegel von der Weißenfelser Touristinformation zeigt die Enten für das große Entenrennen am Sonntag beim Weißenfelser Stadtfest 2025. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Vom 28. bis 31. August will es Weißenfels beim Stadtfest auf drei großen Schauplätzen – dem Marktplatz, dem Stadtbalkon und den Badanlagen – so richtig krachen lassen. Die MZ beantwortet einige Fragen rund um den Höhepunkt des Jahres in der Saalestadt.