Stadtfest in Weißenfels: Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit Oldtimern, Konzerten und Festumzug. Der Eintritt erstmals tageweise möglich.

Weißenfels feiert - Was sich beim Eintritt verändert hat

Sybille Schlegel von der Weißenfelser Touristinformation zeigt die Enten für das große Entenrennen am Sonntag beim Weißenfelser Stadtfest 2025.

Weißenfels/MZ. - Vom 28. bis 31. August will es Weißenfels beim Stadtfest auf drei großen Schauplätzen – dem Marktplatz, dem Stadtbalkon und den Badanlagen – so richtig krachen lassen. Die MZ beantwortet einige Fragen rund um den Höhepunkt des Jahres in der Saalestadt.