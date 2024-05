Mit Video: Was sich die Freie Fraktion in Sachen Buga und anderer Projekte in Dessau-Roßlau wünscht

Dessau-Rosslau/MZ. - Britta Grahneis, Hans-Peter Dreibrodt und Günter Dreibrodt von der Freien Fraktion Dessau-Roßlau haben am Donnerstag, 16. Mai, beim Speeddating der Mitteldeutschen Zeitung vor der Kommunalwahl nicht viel Federlesens gemacht, sondern sind in der halben Stunde schnell auf den Punkt vieler Fragen gekommen, die MZ-Leser zugeschickt haben beziehungsweise die aus dem Fragen-Lostopf gezogen wurden.

Beim Thema Bundesgartenschau sind sich die drei gestandenen Kommunalpolitiker einig. Die sei sehr schön und biete sicherlich Möglichkeiten, die die Stadt sonst nicht hätte. Doch dann folgt das „Aber“: „Ich habe persönlich Angst, dass durch die Buga-Manie andere wichtige Dinge zu kurz kommen“, sagt der Meinsdorfer Hans-Peter Dreibrodt und zählt Infrastruktur, Radwege, Fußwege, Straßen auf, die dringend auf Vordermann gebracht werden müssen.

Kommunalwahlen 2024: Speeddating mit Freie Fraktion in Dessau (Kamera: Thomas Ruttke, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Und dann seien da noch die vielen anderen Projekte wie Tierpark, Museumscampus, Umzug des Technischen Rathauses, Neubau eines Depots, die sich die Stadt vorgenommen hat. Doch sind sie realistisch? „Wir haben das zweite Jahr eine Haushaltssperre“, sagt Britta Grahneis. „Wir müssen Prioritäten setzen.“

Ortsbürgermeister leiden mit Vereinen unter der Haushaltssperre

Apropos Haushaltssperre: Als Ortsbürgermeister leiden Grahneis (Kochstedt) und Dreibrodt (Meinsdorf) durch die Einschränkungen, die die Vereine treffen. Sie hoffen auf ein Nachsteuern der Stadt. „Wir müssen das tägliche Leben besser ausstatten“, erklärt das Trio der Freien Fraktion.

Gerade Sportvereine müssten unterstützt werden, erklärt der Roßlauer Günter Dreibrodt. Der auch eine Lanze dafür bricht, dass die Stadt ihrem Namen Sportstadt weiter gerecht wird - mit Zweitliga-Handball, Internationalem Leichtathletikmeeting und mehr.

Für eine fahrradfreundliche Stadt müsse mehr getan werden. Viele Wege seien in jämmerlichem Zustand. Doch nicht nur bei Fahrradwegen, auch bei Fußwegen gibt es Nachholbedarf, heißt es auf die Frage zur Fahrradfreundlichkeit.

Jugendarbeit braucht Kontinuität

Mit Hagen Göricke ist ein Bürger zum Speeddating gekommen. Wie in Zukunft mit Baumaßnahmen umgegangen werden soll, die ewig geplant, für die auch Gelder hinterlegt sind, aber die doch nicht realisiert werden, will er wissen.

Wie kann der Stadtrat das in den Griff kriegen? Mit der neuen Baubeigeordneten Jaqueline Lohde, erklären die Vertreter der Freien Fraktion, gibt es eine andere Zusammenarbeit als mit den Vorgängern. „Sie ist offen den Stadträten gegenüber, spricht alles an.“

Angebote für Kinder und Jugendliche zu unterbreiten, das sei wichtig, lautet die Antwort auf die nächste Frage. Jugendarbeit brauche Kontinuität.

Zusammenarbeit mit anderen Parteien im Stadtrat wird nicht von vornherein ausgeschlossen

Wie aber sieht es mit der Zusammenarbeit von Parteien im Stadtrat aus - wird da eine von vornherein ausgeschlossen? Mit Parteien schließe die Freie Fraktion keine Zusammenarbeit von vornherein aus, mit Personen schon - ohne das aber näher auszuführen.

Manche mögen die AfD nicht, erklärt Hans-Peter Dreibrodt, doch die mache in seinen Augen in der Kommunalpolitik nicht so vieles anders als andere Vertreter im Stadtrat auch. Eine „Brandmauer“ halte er für „Unsinn“. Bei der Freien Fraktion sei der Name Programm - jeder könne sagen, was er denke und abstimmen, wie er es für richtig halte.