Mit Video: Verrücktes Eisbaden für den guten Zweck am 1. Advent in Sachsen-Anhalt

„Frieren für den guten Zweck“ hieß es im Advent 2022 zum ersten Mal. Voriges Jahr war es am 4. Advent mit -8,5 Grad so kalt, dass die Eisbader über freigehackte Einstiegslöcher und mit Hilfe von Leitern in den überfrorenen Kühnauer See gelangten. Der Begeisterung tat das keinen Abbruch.

Dessau-Rosslau/DUR - Deutschlands größte Benefiz-Eisbadeaktion „Frieren für den guten Zweck“ geht in die zweite Runde. So verheißen es die Veranstalter vom Verein Ghettoworkout und Handy-Freund beim ersten Vorausblick auf die vier Adventssonntage ab 3. Dezember. Da soll am und im Kühnauer See wieder kräftig eingeheizt werden.

Im Video: Warum Dessau-Roßlau für den guten Zweck friert - Eisbaden im Advent

Deutschlands größte Benefiz-Eisbadeaktion „Frieren für den guten Zweck“ geht in die zweite Runde. Organisator Stephan Heese spricht im Studio in Halle über das verrückte Event. (Bericht: Christian Kadlubietz, Kamera: Alexander Pförtsch)

Die Teilnahme am Eisbaden ist kostenfrei, für jeden Mitwirkenden spenden die Veranstalter mit Hilfe ihrer Sponsoren dann 10 Euro. Sammelpunkt ist an jedem Adventssonntag um 10.30 Uhr beim Heimatverein Kühnauer See.

Nach dem Eintrag in die Teilnehmerliste, kurzer Erwärmung und Einweisung mit Sicherheitstipps gehen die Interessierten dann gemeinsam ins Wasser. Neben den Erwachsenen können auch Kinder ab 14 Jahren mit eintauchen - bei vorliegender Zustimmung der Eltern. Zu Erwärmung warten nach dem Bad dann am Ufer heißer Tee und warme Suppe oder der Platz in einer mobilen Sauna.

Eisbaden: Frieren für den guten Zweck im Kühnauer See am 3.;10.;17.; und 24. Dezember jeweils ab 11 Uhr