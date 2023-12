Deutschlands größte Benefiz-Eisbadeaktion findet immer mehr Anhänger. Furioser Start in die neue Eisbadesaison. Aktion läuft noch an den verbleibenden drei Adventssonntagen.

221 Mutige steigen bei 5 Grad Celsius in den See von Großkühnau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ. Das Interesse am Eisbaden im See von Großkühnau ist ungebrochen groß. Ingesamt 221 Dessau-Roßlauer und Gäste gingen am Ersten Adent unter dem Motto „Frieren für einen guten Zweck“ ins eiskalte Wasser. Ungefähr doppelt so viele schauten dem Treiben zu.