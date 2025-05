Zum muslimischen Zuckerfest kamen im April hunderte Menschen in die Passage in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Damit die Integration von Migranten gelingt, brauchen die Kommunen mehr Geld, erklärte jüngst Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). „Zahlt doch das Geld einfach an die Kommunen aus und lasst sie machen, was vor Ort gemacht werden muss“, sagte er im ARD-Morgenmagazin und betonte zugleich, dass Arbeitseinwanderung nötig sei. „Wir brauchen Fachkräfte in der Pflege, in der Chemie, in den Dienstleistungen.“ Aber, so Müller-Bahr, „wir brauchen auch die Möglichkeiten, um sie willkommen zu heißen.“ Etwa, um ihnen die Sprache beizubringen oder Jobs zu verschaffen.