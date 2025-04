Mit einem Appellschreiben zum Thema Migration haben sich die Kommunen Sachsen-Anhalts kürzlich an die Koalitionäre in Berlin gewandt, darunter auch Städte aus dem Saalekreis. Was die Kommunen dringend benötigen, damit Integration gelingen kann:

In Merseburg fehlt es laut dem Oberbürgermeister besonders an Sprachkursen für Migranten, die Wartezeiten seien „nicht akzeptabel“.

Merseburg/Leuna/Bad Dürrenberg/MZ. - „In großer Sorge um die Bundesrepublik Deutschland und in Wahrnehmung kommunalpolitischer Verantwortung“ wandte sich vor rund zwei Wochen der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt an die Koalitionsverhandler von CDU und SPD. Der Vertreterverband der Kommunen in Sachsen-Anhalt fordert in dem Schreiben ein Umdenken in der Migrationspolitik.