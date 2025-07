In der Hohenmölsener Tagesstätte „Spatzennest“ ist eine Kinderwerkstatt mit richtig viel Handwerkzeug eingerichtet worden. Woher die Einrichtung das Geld dafür hat.

In Hohenmölsener Kita wissen die Kinder jetzt, wo der Hammer hängt

Hohenmölsen/MZ. - Wer will fleißige Handwerker seh'n? Der muss nur in die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Hohenmölsen geh'n. Denn die Einrichtung hat sich eine tipptopp ausgestattete Kinderwerkstatt mit viel Handwerkzeug eingerichtet. Wie es dazu gekommen ist, lesen Sie hier.