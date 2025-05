Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann geschnappt, der als Beifahrer in einem Auto durch die Dessauer City fuhr. Er soll mit Drogen gehandelt haben. Auch eine Komplizin sitzt, wie er, nun in U-Haft.

Polizei fasst Drogendealer in der Dessauer Innenstadt - 20.000 Euro im Auto, Drogen in drei Wohnungen

Dessau/Zerbst/MZ. - Die Polizei hat nach monatelangen Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogendealer in Dessau festgenommen. Auch bei seiner Komplizin klickten die Handschellen.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, laufen bereits seit Dezember 2024 Ermittlungen gegen den 44-Jährigen aus Zerbst. Am Mittwochabend stoppten die Beamten dann in der Dessauer Innenstadt den Wagen des Mannes, in dem er als Beifahrer saß. Er wurde vorläufig festgenommen, nachdem die Polizisten 20.000 Euro Bargeld im Auto gefunden hatten. Gegen den 36-jährigen Fahrer laufen ebenfalls Ermittlungen, er ist weiterhin auf freiem Fuß.

Noch am selben Abend wurden drei Wohnungen und eine Garage des mutmaßlichen Dealers in Zerbst durchsucht. Dabei kamen 1,3 Kilogramm verschiedene Drogen und weitere 7.000 Euro zum Vorschein. Zudem wurde eine 42-jährige Frau, die mit dem Handel zusammenhängen soll, festgenommen. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.