Der Johanniter-Erweiterungsbau in Mansfeld ist nach intensiver Bauzeit bezugsfertig. Zum künftigen Service zählt auch eine Tagespflege.

Begegnungsstätte: Johanniter bieten in Mansfeld mehr als nur Seniorenwohnungen an

Einrichtungsleiterin Undine Heisig und Architekt Matthias Beinhoff sind im ständigen Austausch – hier in der künftigen Tagespflege der Johanniter in Mansfeld.

Mansfeld/MZ. - Die Einladungen zur Eröffnung der Johanniter-Begegnungsstätte in Mansfeld am 23. Mai wurden längst gedruckt und verschickt: Auf der Baustelle für den Erweiterungsbau in der Sangerhäuser Straße 32 b sind derweil immer noch Handwerker anzutreffen. Wohl bis zur letzten Minute werden sie zu tun haben, damit zum Schluss alles perfekt ist.