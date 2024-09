Verbandsliga-Fußball zum Noch-mal-Nachgucken im Stream mit dem SC Bernburg beim FSV Barleben, grünes Licht für Norma in Nienburg, großer Stromausfall in Calbe: Im Ticker von Freitag, 13. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

18.47 Uhr: Aber bloß nicht vergessen: Gleich geht es richtig los: Hier gibt es das Spiel zwischen FSV Barleben und SC Bernburg im Livestream: Fünfter Spieltag Verbandsliga auswärts im Magdeburger Norden - und Sie sind live dabei.

Anstoß ist um 19 Uhr, das Spiel gibt es hier exklusiv für Digital-Abonnenten von Mitteldeutscher Zeitung oder Volksstimme im Livestream mit Kommentator Torsten Grundmann.

Zurück im Kader: Jamie Bichtemann (vorne rechts) spielt heute mit dem SC Bernburg beim FSV Barleben. (Foto: Lothar Semlin)

Warum aller Anfang in Schönebeck gar nicht so schwer sein muss

18.32 Uhr: Damit geht die Woche zu Ende - die erste im Herbst. Nicht kalendarisch, nicht meteorologisch, aber gefühlt, oder? Trotzdem sind wir reif fürs Wochenende, das erste nach dem Sommer.

Fahrradklau: Schönebeck und Bernburg sind die Hotspots

18.03 Uhr: Vor allem in Schönebeck und Bernburg werden viele Fahrräder gestohlen.

Wir haben bei der Polizei und einer Fahrradhändlerin nachgefragt, wie man das eigene Rad am besten schützen kann. Das waren die Antworten.

Grünes Licht für Norma in Nienburg

17.46 Uhr: Der Nienburger Stadtrat gibt grünes Licht für Norma. Die Kette will auf dem Gelände der ehemaligen Zentralgarage einen Lebensmittelmarkt bauen möchte.

Die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes haben die Mitglieder des Stadtrates erneut abgelehnt. Alles zum Projekt lesen Sie hier.

Oktoberfeste in Aschersleben

16.47 Uhr: Auch in Aschersleben und in einigen Ortsteilen werden im September und Oktober wieder Oktoberfeste gefeiert.

Wo es bald heißt: „O’zapft is!“, lesen Sie hier.

Federweißer von Waladala

16.06 Uhr: Auf dem Versuchsweinberg Waladala im Bernburger Stadtteil Waldau hatte am Donnerstag die Hochschule Anhalt zur Federweißer-Verkostung eingeladen. Also zum neuen Weißwein, der noch nicht fertig gegoren ist. Auch Federroter konnte von den zahlreichen Besuchern probiert werden.

Auf dem Weinberg Waladala der Hochschule Anhalt in Bernburg wurde der Federweißer verkostet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Unter ihnen waren auch Petra und Hendrik Markgraf aus Ilberstedt, die gemeinsam mit dem einstigen Hochschulrektor Dieter Orzessek und Hochschulmitarbeiterin Anett Ochsendorf anstießen. Es ist seit dem Anlegen des Weinbergs durch die Hochschule die inzwischen vierte Federweißerverkostung gewesen.

Dabei konnten die Gäste aber nicht nur probieren, sondern sich auch über die verschiedenen Weinsorten informieren, die auf dem Weinberg wachsen. Zudem hatten sie die Möglichkeit, sich auf dem Gelände umzuschauen und den Baufortschritt beobachten. Denn inzwischen wurden die einstigen Garagen saniert. Dort entstanden unter anderem eine Küche und sanitäre Anlagen.

Sperrung Am Anger

15.34 Uhr: Wie die Stadt Schönebeck mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Straße Am Anger in Schönebeck.

Die Maßnahmen würden von Montag, 16. September, bis Freitag, 20. September, auf Höhe der Hausnummer 39, 35/36 vorgenommen. Grund sind Tiefbauarbeiten am Hausanschluss.

Unter Drogen am Steuer eines Autos

14.59 Uhr: Am späten Donnerstagabend kontrollierte die Polizei einen 45-Jährigen, der mit einem Pkw in der Ermslebener Straße in Aschersleben unterwegs war. Laut Polizeibericht wären während der Kontrolle typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt worden.

Ein freiwilliger Schnelltest hätte positiv reagierte. Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrenes wurde eine zur Beweissicherung erforderliche Blutprobenentnahme realisiert, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis.

Platzmangel auf Friedhöfen in Wilsleben und Schackstedt

14.20 Uhr: Nachdem einige Urnengemeinschaftsanlagen auf den Ascherslebener Friedhöfen bereits erweitert wurden, melden mit Wilsleben und Schackstedt die nächsten Ortsteile Platzmangel an.

Wie man auf die hohe Nachfrage reagieren will, erfahren Sie hier.

Größerer Stromausfall am Morgen in Calbe

13.33 Uhr: Zu einem größeren Stromausfall kam es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in der Saalestadt. Bei Arbeiten am Wasserleitungsnetz im Bereich Hänsegenhoch sei es zu einer Beschädigung einer 20 KV-Leitung, die die Kleinstadt versorgt, berichtet Bürgermeister Sven Hause.

Flächendeckend fiel danach der Strom in der Kommune aus. Betroffen war davon unter anderem auch die Stadtverwaltung im Rathaus, erklärt der Bürgermeister. Es dauerte eine Weile, bis durch Umschaltungen die Versorgung wieder gesichert war.

Hecklingen siegt vor dem Bundesverwaltungsgericht

12.51 Uhr: Der erste Deckel ist drauf: Das Bundesverwaltungsgericht hat den Sieg der Stadt Hecklingen im Klageverfahren gegen die Kreisumlage 2017 bestätigt.

Der Salzlandkreis hält aber dennoch an seiner Forderung fest. Und beklagt, dass die Lage mit jedem Urteil verworrener werde. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Zwei Schützentermine an einem Tag

12.12 Uhr: Das Kreisschützenfest Aschersleben-Staßfurt und der Salzlandsparkassencup sind beide für Sonnabend, 14. September, geplant.

Ein Schützenumzug startet Sonnabend, 11 Uhr, in Hohenerxleben. (Foto: Falk Rockmann)

Zwei wichtige Schützentermine im Salzland an einem Tag: Wie konnte das bloß passieren? Die Antwort finden Sie hier.

Unter Drogen auf dem E-Scooter

11.44 Uhr: Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 48-Jährigen kontrolliert, der mit einem E-Scooter auf der Salinenstraße in Staßfurt unterwegs war. Während der Kontrolle seien typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt worden, so die Polizei.

Ein freiwilliger Schnelltest habe diesen Verdacht bestätigt. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Wegen Unfalls vor dem Strafgericht

11.18 Uhr: Ein schwerer Unfall, zu dem es im November 2023 in Calbe kam, war Thema im Amtsgericht Schönebeck.

Ein Rentner war wegen Straßenverkehrsgefährdung angeklagt. Er soll eine Frau auf einem Zebrastreifen überfahren haben. Was bei dem Verfahren herausgekommen ist, erfahren Sie hier.

Kriegt der Bauhof in Aschersleben seine Probleme in den Griff?

10.47 Uhr: Seit Monaten steht der Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben in der Kritik, er würde seinen Aufgaben nicht mehr ausreichend nachkommen.

Der städtische Eigenbetrieb führt das auf Personalmangel zurück. Wie man dieses Problem nun in den Griff bekommen will, erfahren Sie hier.

An die Bode nach Nienburg

10.09 Uhr: Die Wassersportabteilung des FSV Nienburg 1990 lädt am Sonnabend, 21. September, auf das Vereinsgelände an der Bode ein.

Die Kutterfahrten auf der Saale waren im vergangenen Jahr der Renner beim Hafenfest. (Foto: Susanne Schlaikier)

Worauf sich die Besucher freuen dürfen, erfahren Sie hier.

Vermisste 14-Jährige ist wieder da

9.22 Uhr: Gute Nachrichten von der Polizei: Die Jugendliche, die bereits seit dem 30. August aus dem SOS-Kinderdorf in Bernburg verschwunden war und als vermisst galt.

Die ganze gute Nachricht lesen Sie hier.

Wer hatte die meisten Badegäste?

8.48 Uhr: In Aschersleben und Seeland ist man mit der Auslastung der Schwimmstätten im Freien zufrieden. Aber wie sind die Angebote angekommen worden? Und was ist noch geplant?

Und vor allem, wer hatte die meisten Badegäste: Ascherslebener Freibad, Concordia See oder Froser See? Die Antwort finden Sie hier.

SC Bernburg in Bernburg im Livestream

8.04 Uhr: Verbandsliga-Fußball live im Internet - und das mit Beteiligung aus dem Salzlandkreis: Heute Abend trifft trifft der FSV Barleben am fünften Spieltag auf den SC Bernburg.

Anstoß ist um 19 Uhr, das Spiel gibt es hier exklusiv für Digital-Abonnenten von Mitteldeutscher Zeitung oder Volksstimme im Livestream mit Kommentator Torsten Grundmann.

Frühere Absolventen des Stephaneums

7.38 Uhr: Parallel zum Tag der offenen Tür am Gymnasium Stephaneum wird am morgigen Sonnabend, 14. September, auch wieder das Goldene und Diamantene Abitur verliehen.

Der Festakt, organisiert vom Verband ehemaliger Schüler des Stephaneums, findet von 10 bis 12 Uhr in der Aula Haus I statt.

Sperrung nach Lkw-Unfall auf der A 14

7.03 Uhr: Sekundenschlaf hat am späten Donnerstagabend auf der A14 zwischen Bernburg und Staßfurt zu einer stundenlangen Vollsperrung geführt, wie die Polizei meldet.

Bei dem Unfall waren hunderte Liter Diesel ausgelaufen. Alle Details zu dem Unfall lesen Sie hier.

Probleme beim Warntag in Barby

6.44 Uhr: Pünktlich 11 Uhr schrillten am Donnerstag die Warnapps auf den Telefonen der Menschen im Salzlandkreis los. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte in ganz Deutschland zum Warntag eine Probewarnung herausgegeben. Und so vibrierten auch in der Region die Handys mit einem Warnton los.

Aber nicht nur diese. Auch etliche Sirenen auf den Dächern sprangen an. Die Sirenen waren noch ein weiteres Mal um 11.45 Uhr zu hören. Das sei das Zeichen für die Entwarnung gewesen. Offen ist allerdings noch, ob auch tatsächlich alle in Betrieb befindlichen Sirenen zu hören waren, wie etwa die erst auf dem Dach der Diesterwegsgrundschule in der Bernburger Talstadt montierte. Sie tat ihren Dienst, wie die Talstädter vernehmen konnten.

„Eine genaue Auswertung kann erst in der kommenden Woche erfolgen - dann mit allen Rückmeldungen aus den Städten und Gemeinden“, erklärte Kreissprecher Marko Jeschor. Telefonisch sei die Kreisverwaltung lediglich bereits jetzt darauf hingewiesen worden, dass es in Barby offenbar eine technische Störung einer Sirene gab. Die Sirenenwarnung erfolgte länger als die vorgesehene Minute. (kth)

Odyssee auf Schienen zum Winzerfest

6.29 Uhr: Der Zugverkehr zwischen Schönebeck und Magdeburg ist wegen Arbeiten an 16 Weichen derzeit stark eingeschränkt.

Die Sanierung der Weichen im Bahnhof Schönebeck sorgen für Chaos und längere Reisen. (Foto: Saskia Fischer)

Was ein Schönebecker jetzt bei einem Besuch des Winzerfestes in Freyburg alles so erlebt hat, erzählen wir Ihnen hier. So viel sei verraten: Es wurde eine Odyssee.

Wer ist der Parfümdieb auf dem Video?

6.19 Uhr: Wer hat das Parfüm gestohlen? Ist es wirklich der Angeklagte, der auf dem Video zu sehen ist?

Teures Parfüm hat ein Dieb in Bernburg mitgehen lassen. Aber war es wirklich der Angeklagte, der sich vor dem Amtsgericht verantworten muss? ((Foto: Imago/C3 Pictures))

Am zweiten Verhandlungstag hat das Amtsgericht Bernburg dafür eine Sachverständige zu Rate gezogen. So ist ihr Urteil und das Gerichtes ausgefallen.

Staßfurts Bode-Träume sind im Fluss

5.57 Uhr: Wie es an der Bode weitergehen soll und wie sie die Stadt lebenswerter machen könnte, darüber diskutierten Planer jetzt mit den Bürgern in Staßfurt.

Zugang zur Bode stand neben mehr Gastronomie und Bootsanlegern auf vielen Ideen-Zetteln. Einiges ist schon vorhanden - wie der Biergarten vom Landhaus (links). Im Bau ist ein Kanuanleger (Mitte). Den Kaiserhof (rechts ein Stück vom Saal), die alte Bibliothek und Reste der Mühle Rebentisch könnten ein Komplex werden. (Foto: Falk Rockmann)

Bootsanleger, Cafés, Zugang – einige Ideen beim Staßfurter Bürgerforum zur Erschließung des Lebensraums Bode befinden sich sogar schon in der Umsetzung.