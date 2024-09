Grünpflege und Straßenunterhaltung Nach Kritik: Ascherslebener Bauwirtschaftshof will Personal aufstocken

Seit Monaten steht der Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben in der Kritik, er würde seinen Aufgaben nicht mehr ausreichend nachkommen. Der städtische Eigenbetrieb führt das auf Personalmangel zurück. Wie man dieses Problem nun in den Griff bekommen will.