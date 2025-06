Autofahrer müssen sich mehrere Tage lang auf eine Sperrung der B91 in Richtung Weißenfels einstellen. Der Grund: Ein Lkw hat Bitumen verloren.

Auf der B91 hat ein Lkw in Richtung Weißenfels Bitumen verloren.

Leuna.- Die Bundesstraße 91 ist zwischen der A38-Abfahrt Leuna und dem Abzweig Reichardtswerben seit Mittwochnachmittag halbseitig gesperrt, wie aus Informationen dieses Mediums hervorgeht.

Demnach hat ein Lkw an der betreffenden Stelle gegen 16.30 Uhr Bitumen verloren und damit eine bis zu 400 Meter lange und mehr als ein Meter breite Spur hinterlassen. Deswegen muss die Straße aufwändig gereinigt werden. Die B91 sei in Richtung Weißenfels gesperrt, heißt es von Seiten der Polizei. Auf der Gegenseite rolle der Verkehr aber an der Einsatzstelle vorbei.

Die Reinigungsarbeiten und die damit verbundene Straßensperrung sollen noch bis Dienstag, 24. Juni, andauern.