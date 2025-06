Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in der für Bad Suderode typische Bäderarchitektur zerstört – und eine Familie in Lebensgefahr gebracht. Die Ursache des Brandes gibt weiter Rätsel auf.

Bei einem Wohnhausbrand in Bad Suderode (Harz) sind am Mittwochabend vier Feuerwehren im Einsatz gewesen.

Bad Suderode/MZ. - Die für die Bäderarchitektur typischen Balkonanlagen sind zerstört, das Feuer hat auch in dem großen Einfamilienhaus mit Ferienwohnungen gewütet: Bei einem Großbrand in der Ellernstraße in Bad Suderode (Harz) sind am Mittwochabend die Feuerwehren aus Gernrode, Quedlinburg, Stecklenberg und Rieder im Einsatz gewesen.