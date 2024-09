600 Tonnen Schotter vom THW aus Staßfurt für den Brocken, ein Atzendorfer, der in Bernburg zum fünften Mal in sechs Jahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht steht, Ambulanz Mobile in Schönebeck startet mit einer Rekordzahl von Azubis und Studenten ins Ausbildungsjahr: Im Ticker von Donnerstag, 12. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 11. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 12. September 2024.

Das ist neu am Donnerstag:

7.23 Uhr: Die Bernburger Freizeit GmbH bietet am Sonnabend, 21. September, von 9 bis 14 Uhr eine Busreise zu interessanten Orten an. Es ist ein kleiner Exkurs in die über 1050-Jahre alte Geschichte der Kreisstadt und in die kleinen, aber nicht weniger interessanten Ortschaften.

Von Aderstedt aus, geht die Tour nach Gröna, Peißen, Preußlitz, weiter nach Biendorf, Wohlsdorf und Poley, Baalberge bevor sie dann in Bernburg endet. Ein kleiner Zwischenstopp zur Mittagszeit sorgt laut Veranstalter für das leibliche Wohl.

Es gibt eine Führung durch den qualifizierten Gästeführer Joachim Grossert. Start ist an der Bushaltestelle Schlossstraße. Der Preis pro Person beträgt 27 Euro.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Sperrung an der Autobahn

6.42 Uhr: Seit Montag ist die Autobahnanschlussstelle Aschersleben West voll gesperrt. Grund sind Fahrbahnsanierungsarbeiten auf der B180n, der Zufahrt zur Autobahn. Der Verkehr wird über die Autobahnanschlussstellen Aschersleben Mitte und Nachterstedt/Hoym umgeleitet.

Auch am Knoten zur Landesstraße 85 zwischen Hoym und Aschersleben wird gebaut. Hier wird der Verkehr allerdings per Ampelregelung unter halbseitiger Sperrung an der Baustelle vorbeigeleitet.

Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten bis zum 20. September abgeschlossen sein, teilt Michael Schanz, Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbau Behörde Sachsen-Anhalt West auf Anfrage mit. Die Sanierung der Restfläche der Landesstraße bis zum Ortseingang Aschersleben, die auch in einem schlechten Zustand ist, sei nicht im Rahmen dieser Maßnahme vorgesehen, so Schanz. (dan)

Schotter aus Staßfurt für den Harz

6.28 Uhr: Der THW-Ortsverband Staßfurt verteilte und verbaute nach dem Alarm durch den Großbrand am Brocken am Wochenende mit schwerer Technik 600 Tonnen Schotter.

Schwere Technik des Staßfurter THW-Ortsverbands zur Brandbekämpfung am Brocken im Einsatz. Die Helfer schufen Zufahrten für die Feuerwehr. (Foto: THW Staßfurt)

Da musste ausnahmsweise sogar die Blaulichtmeile Güsten zurückstecken. So sieht die Einsatzbilanz des THW aus.

Auf der A 14 ohne Führerschein erwischt

6.16 Uhr: Ein 46-jähriger Mann aus Atzendorf fährt auf der A 14 und gerät in eine Kontrolle. Er habe unbedingt sein Kind abholen müssen, sagt er.

Ohne Führerschein unterwegs war der 46-jährige Angeklagte nicht zum ersten Mal. (Symbolfoto: dpa)

Das Problem: Er hat gar keinen Führerschein. Und ist damit jetzt zum fünften Mal in sechs Jahren erwischt worden. Warum er sich am Ende trotzdem beim Richter vom Amtsgericht Bernburg bedanken kann.

Blaulicht zieht bei Ambulanz Mobile

5.54 Uhr: Das neue Ausbildungsjahr hat angefangen. Bei Ambulanz Mobile ist die diesjährige Klasse mit 28 Azubis und dualen Studenten sehr stark und breit aufgestellt.

Die neue Ausbildungsklasse bei Ambulanz Mobile hat eine historische Größe und eine spannende Zukunft vor sich. (Foto: Stefan Demps)

„Blaulicht zieht“, sagt Josephine Arnemann, Personalreferentin bei Ambulanz Mobile. Das haben sie und ihr Team auf Messen und in den Schulen der umliegenden Regionen herausgefunden.