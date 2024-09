Holger Sasse erläutert Umweltminister Armin Willingmann die Arbeitsabläufe in einer der Hallen der Novo-Tech Circular in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - 2021 fachsimpelte man noch gemeinsam auf dem Acker. Nun, drei Jahre später, steht an gleicher Stelle die Aufbereitungsanlage der Novo-Tech Circular. Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) erinnert sich am gestrigen Mittwoch an die Anfänge von Novo-Tech Circular und die gemeinsamen Gespräche mit Geschäftsführer Holger Sasse. Als der dem Minister damals beim „Ackergespräch“ von seinen Plänen berichtete, sei kaum vorstellbar gewesen, dass diese innovative Idee Realität werden kann.