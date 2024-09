Ein Preis für Novo-Tech aus Aschersleben, Bernburger, die vor dem Brandenburger Tor tanzen dürfen, ein Boote-Boom, auf den nicht nur Boris Funda an Bode und Saale hofft: Im Ticker von Dienstag, 10. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Dienstag:

7.49 Uhr: Der Baalberger Schuster-Verlag ist am Donnerstag, 19. September, ab 15 Uhr zu Gast in der Plötzkauer Heimatstube. Interessierte Besucher hören über das Leben und Schaffen des Heimatschriftstellers Ernst Finster.

Das Ehepaar Schuster lernte seine Witwe kennen, die sein Archiv öffnete. So werden die Gäste viel Wissenswertes über Finster hören können. Viele Plötzkauer haben zu Hause seine bekannten Romane wie „Die Wälder leben“ oder „Zwischen Nacht und Morgengrauen“ oder „Wolfsjahre“, sagt Sylvia Wojetaszek vom Heimatverein. Bücher können nach der Veranstaltung erworben oder bestellt werden.

Offene Tür in der „Helms Akademie“

7.14 Uhr: Zu einem Tag der offenen Tür lädt am kommenden Sonntag von 10 bis 14 Uhr, die Musikschule „Helms Akademie“ ein. Im Stephanikirchhof 18 gibt es laut Musikschul-Chefin Christine Helms Livemusik, Schnupperkurse, Kaffee und Kuchen.

Los geht es 10 Uhr mit einem Bandauftritt von „Margie“s Gang“ sowie einem Interview mit Christine Helms. Dann beginnen 10.30 Uhr am Standort in der Breiten Straße 43 die Schnupperkurse in Gesang (10.30 Uhr), Klavier (11 Uhr), Geige (11.30 Uhr), Klarinette und Saxophon (12 Uhr), Gitarre (12.30 Uhr), Schlagzeug (13 Uhr) sowie Ballett und Streetdance (13.30 Uhr).

Der Tanzschnupperkurs findet in den Räumen Breite Straße 3 statt. Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür gibt es auch online unter www.helms-akademie.de.

Ein Preis für Novo-Tech

6.43 Uhr: Die Firma Novo-Tech aus Aschersleben erhält den Aura-Nachhaltigkeitspreis des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. Darüber informiert die Pressestelle des Ministeriums. „Novo-Tech produziert und vermarktet seit Jahren sehr erfolgreich einen nachhaltigen Holzwerkstoff."

Das Unternehmen habe zudem im Jahr 2023 eine Anlage zum Recyceln von Rotorblättern alter Windkraftanlagen in Betrieb genommen. „Das daraus gewonnene Kunstharz wird im eigenen Holzwerkstoff weiterverarbeitet. Der Holzwerkstoff wird unter anderem für die Herstellung von Terrassendielen, Zäunen und Fassaden eingesetzt“, heißt es in der Begründung des Ministeriums.

Mit dem Aura-Award werden kleine und mittlere Unternehmen aus Sachsen-Anhalt prämiert, die unter anderem ihre Produktion energieeffizient aufgestellt haben, auf erneuerbare Energien setzen oder kostbare Rohstoffe recyceln.

Wie Wind ein Teil des Ganzen wird

6.27 Uhr: 72 Windenergieanlagen erstrecken sich über die Flächen im Bördeland – der Antrag auf elf weitere wird seit Monaten immer wieder vertagt. Die umstrittenen Anlagen seien ein Baustein für die Energieversorgung im Bördeland, heißt es von Lorica.

Windpark zwischen Biere und Borne: Energie für die Wärmeversorgung. (Foto: Saskia Fischer)

Welche Vorurteile dafür aber noch aus der Welt geschafft werden müssen, lesen Sie hier.

Bernburger tanzen am Brandenburger Tor

6.14 Uhr: Das „Drum and Dance Project“ der Tanzschule „Good Dance“ und des Spielmannszuges aus der Saalestadt wird für Auftritt in der Bundeshauptstadt auserwählt.

Die Mitglieder vom Bernburger „Drum and Dance Project“ treten am kommenden Freitag vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. (Foto: Kay Gut)

Was die Crew dort am Freitag erwartet, erfahren Sie hier.

Gibt es einen Boote-Boom für Bode und Saale?

Der Salzlandkreis arbeitet daran, die beiden Flüsse attraktiver für den Tourismus zu machen. Derzeit werden Ein- und Ausstiege sowie Steganlagen gebaut.

Neuer Kanu-Einstieg an der Bodebrücke in Hohenerxleben. Wassertouristen haben hier angesichts des Bewuchses allerdings stark zu kämpfen. (Foto: Falk Rockmann)

Für den Staßfurter Boris Funda, der sich in den vergangenen Jahren besonders in Bernburg vor allem als Bootsverleiher einen Namen gemacht hat, kann das aber nur der Anfang sein.