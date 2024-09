Nach einem Jahr Pause gibt es in Wilsleben wieder ein Schützenfest. Wer Schützenkönig ist und wie der neue Vorsitzende den traditionellen Schützenverein für die Jugend attraktiv machen will.

An der Spitze des Festumzuges marschiert der neue Vereinschef Peer Fricke, der Tradition und Moderne zusammenbringen will.

Wilsleben/MZ. - Bevor am Dorfgemeinschaftshaus der Festumzug zum diesjährigen Schützenfest in Wilsleben startet, herrscht bei Ortsbürgermeisterin Kathrin Ryssel noch Aufregung. Es galt noch Schnittchen zu schmieren, weil ihr Ehemann, Frank Güttig, vor zwei Jahren Bürgerkönig geworden war und der Festumzug nun ihren Mann abholen will. 2023 hatte es kein Schützenfest in Wilsleben gegeben und daher auch keinen Bürgerkönig. „Wir hatten das schon total vergessen“, bekennt Katrin Ryssel zum König an ihrer Seite.