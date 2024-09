Diskussion um Verkehrschaos Warum der Bürgermeister von Alsleben sogar Google kontaktiert hat

Behörde zu Gast am „Brennpunkt“ in Alsleben: Beim Vor-Ort-Termin soll die Lage in der Siedlung rund um das dort beklagte Verkehrschaos beurteilt werden. Erste Maßnahmen gibt es schon. Wieso Bürgermeister Alexander Siersleben befürchtet, dass damit das Problem nur verlagert wird.