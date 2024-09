Wegen einer Straßensperre in Alsleben wird die Thomas-Müntzer-Siedlung zur Umleitungsstrecke. Nun gehen die Anwohner auf die Barrikaden.

Alsleben/MZ. - Die Nacht ist für die Bewohner der Thomas-Müntzer-Siedlung am nördlichen Stadtrand von Alsleben neuerdings spätestens 5 Uhr morgens zu Ende. Dann donnern die ersten Laster und Traktoren an ihren Häusern vorbei, während die Gläser in den Schrankwänden klirren. „Es ist das blanke Chaos hier“, sagt Anwohnerin Katja Rieger und meint damit die Sperrung des benachbarten Kreisverkehrs.