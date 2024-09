Die Wassersportabteilung des FSV Nienburg 1990 lädt am Sonnabend, 21. September, auf das Vereinsgelände an der Bode ein. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Nienburg/MZ. - Zum mittlerweile 12. Hafenfest lädt die Wassersportabteilung des FSV Nienburg am Sonnabend, 21. September, ein. Gefeiert wird ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Bodebrücke, zirka 200 Meter vor der Mündung in die Saale. „Wir laden ein zu einem Fest für die ganze Familie“, sagt Marco Schrödl, Leiter der Abteilung Wassersport.