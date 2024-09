Auch in Aschersleben und in einigen Ortsteilen werden im September und Oktober wieder Oktoberfeste gefeiert. Wo es bald heißt: „O’zapft is!“

Auch in diesem Jahr wird in der Alten Hobelei in Aschersleben wieder ein zünftiges Oktoberfest gefeiert.

Aschersleben/MZ. - Dirndl, Lederhosen und Trachtenblusen können so langsam aus den Tiefen des Kleiderschranks gekramt werden, denn in der Region stehen schon bald die ersten Oktoberfeste an. Diese erfreuen sich auch außerhalb von Bayern großer Beliebtheit. Und sogar außerhalb Deutschlands wird das traditionelle Volksfest gefeiert, zum Beispiel in Namibia, China, den USA oder Brasilien.