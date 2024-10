Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 242 beginnt der fünfte Bauabschnitt. In welchem Bereich gearbeitet wird, wie lange es dauern soll und was diesmal anders ist.

Arbeiten an Landesstraße in Gernrode: Das ändert sich jetzt

Aktuell laufen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Gernrode zwischen Harzstraße und Wellbachweg. Dabei wird auch eine Verkehrsinsel gepflastert.

Gernrode/MZ. - Endspurt bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Gernrode der Landesstraße 242: Am Freitag, 11. Oktober, beginnt der fünfte und damit letzte Teilabschnitt der Arbeiten.

Dann wird im etwa 70 Meter langen Bereich ab Mitte der Einmündung Wellbachweg bis zum Ortsausgang in Richtung Quedlinburg gebaut. Auch hier wird unter Vollsperrung die Fahrbahn der Straße saniert; die bisherige großräumige Umleitung bleibt bestehen.

Die Vollsperrung bedeutet, dass ab Freitag alle in den Gewerbegebieten rechts und links der Straße ansässigen Gewerbebetriebe während dieses fünften Bauabschnitts ausschließlich aus Richtung des Kreisverkehrs über Rieder oder Bad Suderode erreichbar sind, erklärt René Doege vom Ingenieurbüro Deuter aus Quedlinburg, das für Planung wie Bauüberwachung bei den Arbeiten im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde verantwortlich zeichnet. Hat bisher, aus Richtung Quedlinburg kommend, noch die Möglichkeit bestanden, Unternehmen auch über Straßen in den Gewerbegebieten zu erreichen, geht das dann nicht mehr, so der Planer; die Stadt Gernrode sei aus Richtung Quedlinburg „abgeschnitten“.

Die Arbeiten liegen ihm zufolge in der aktualisierten Zeitplanung, mit der sich das Bauende um etwa drei Wochen auf die dritte Oktoberwoche verschoben hatte. Grund dafür waren Mehrarbeiten bei Bord- und Rinnenreparaturen sowie zusätzliche Arbeiten bei der Reparatur der Entwässerungsleitungen in vorherigen Bauabschnitten.

Im aktuell noch laufenden vierten Abschnitt zwischen Harzstraße und Wellbachweg gab es keine größeren Probleme, sagt René Doege. Der halbe Tag Verlust, als die Asphaltarbeiten aufgrund der Witterung hätten unterbrochen werden müssen, solle wieder hereingeholt werden. „Wir wollen am Donnerstagnachmittag mit dem Umbau der Sperrung beginnen“, erläutert René Doege. Mit Aktivierung der neuen Sperrung zum Freitag sollen im letzten Bauabschnitt die Fräsarbeiten erfolgen, für die auch nur ein Tag eingeplant ist. In der folgenden Woche sollen dann die drei Asphaltschichten eingebaut werden.

Erfolgen müssten auf der Gesamtlänge der sanierten Ortsdurchfahrt aber auch noch die Markierungsarbeiten. „Wir versuchen, das während des fünften Bauabschnitts zu machen“, so der Planer. Für diesen sei die veranschlagte Zeit mit einer Woche und einem Tag relativ kurz.

Angestrebt wird eine Freigabe der Ortsdurchfahrt Ende der 42. Kalenderwoche, also zum 18. Oktober, bzw. zum Beginn der 43. Kalenderwoche. Das hänge hauptsächlich vom Wetter ab, da sowohl Asphalt- als auch Markierungsarbeiten witterungsabhängig seien. „Aber wir sind bestrebt, das Bauzeitenfenster einzuhalten, dass wir die Arbeiten an dieser Stelle fertig bekommen“, so René Doege.

Hintergrund für die Sanierung des insgesamt 900 Meter langen Straßenabschnitts war der schlechte Zustand der Fahrbahn. Begonnen hatten die Arbeiten mit Beginn der Sommerferien, wobei in den ersten sechs Wochen der Kreisverkehr saniert worden war. Weitergebaut wurde dann ebenfalls in Teilabschnitten, damit die anliegenden Unternehmen immer aus einer Richtung erreichbar sind. Veranschlagt war für die Arbeiten eine Gesamtinvestition von einer Million Euro.