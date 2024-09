Am Montag beginnt der nächste Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 242 in Gernrode im Harz. Muss die Straße länger als urspünglich geplant gesperrt bleiben?

Arbeiten an „Hauptschlagader“: Bleibt Landesstraße in Gernrode länger gesperrt?

Bei den Arbeiten - hier im zweiten Bauabschnitt - wird der alte Asphalt abgefräst, werden Anschlüsse an die Rinnen gesäubert.

Gernrode/MZ. - Die Baustelle auf der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 242 in Gernrode rückt in ihren nächsten Abschnitt: Gearbeitet wird ab Montag, 16. September, in der Quedlinburger Straße im Bereich von der Mitte der Einmündung Harzstraße bis Mitte der Einmündung Wellbachweg. Startet er noch wie geplant?