Versöhnlicher EM-Abschluss: Franziska Hildebrand holt zweite Medaille

Die Biathlon-EM in Arber war für Franziska Hildebrand unterm Strich erfolgreich: Zwei Medaillen gab es in drei Rennen. Aber wie geht es nun weiter?

Arber/MZ/SID - Mit zwei Medaillen hat sich Franziska Hildebrand von den Biathlon-Europameisterschaften in Arber verabschiedet. Nach Silber im Sprintrennen ließ die Köthenerin am Sonntag gemeinsam mit Justus Strelow die Bronzemedaille in der Single-Mixed-Staffel folgen.

Hildebrand zeigte in der Staffel nur einen Tag nach ihrem schwachen Auftritt im Verfolgungsrennen eine stabile Leistung. Insgesamt fünf Mal musste die 34-Jährige bei ihren vier Schießen nachladen, blieb aber ohne Strafrunde. Anders als Partner Strelow, der als Starläufer gleich drei Extrarunden drehen musste, sich dann aber steigerte.

Franziska Hildebrand holt in Arber zweite EM-Medaille

Hildebrand überzeugte vor allem auf ihrer starken Schlussrunde mit nur einem Nachlader. Hinter Russland und Frankreich sprang so noch Rang drei raus - und damit ihre zweite Medaille der kontinentalen Titelkämpfe, der zum zweitklassigen IBU-Cup zählen.

Die zweite Garnitur der deutschen Biathleten hat bei der Heim-EM im bayrischen Wald insgesamt acht Medaillen gewonnen.Am Sonntag holten Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Janina Hettich und Sophia Schneider am Sonntag Silber in der Mixed-Staffel.

In den Einzelwettbewerben überzeugten neben Hildebrand vor allem Hettich mit Silber und Bronze sowie Fratzscher mit zweimal Bronze. Dazu wurde Matthias Dorfer Dritter im Einzel.

Wie es für Hildebrand nun sportlich weitergeht, ist offen. Vom 3. bis 5. Februar steht der IBU-Cup im tschechischen Nove Mesto an. Allerdings beginnen am 4. Februar auch die Olympischen Winterspiele in Peking. Zwar war Hildebrand durchaus umstritten nicht für Olympia nominiert worden, ist aber die Ersatzfrau für das deutsche Team und würde nachrücken, wenn jemand ausfällt.