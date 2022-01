Elf Fahrkarten: Franziska Hildebrand erlebt desolates Verfolgungsrennen

Franziska Hildebrand erlebte ein enttäuschendes Verfolgungsrennen in Arber.

Arber/MZ - Herbe Enttäuschung für Franziska Hildebrand: Die Biathletin aus Köthen erwischte am Samstag im Verfolgungsrennen bei den Europameisterschaften in Arber keinen guten Tag und landete nur auf Rang 27.

Die eigentlich als sichere Schützin bekannte 34-Jährige war nach dem starken Sprintrennen als Zweite in die Loipe gegangen, leistete sich dann bei widrigen Wetterbedingungen mit Wind, Regen und Nebel gleich elf Schießfehler. Im Ziel hatte sie 3:11,6 Minuten Rückstand auf die Spitze, obwohl sie mit Vorsprung gestartet war.

Janina Hettich verpasst EM-Gold im letzten Schießen

Den Sieg holte sich am Samstag Alina Stremous (4 Fehler) aus Moldawien in 30:39,2 Minuten vor Janina Hettich (+17,7 Sekunden/5 Fehler/Deutschland) und der Norwegerin Jenny Enodd (+26,8/4). Hettich, als Dritte ins Rennen gegangen, lag bis zum finalen Stehendschießen klar auf Siegkurs, leistete sich dann aber noch drei Fehler.

Am Sonntag stehen bei den Europameisterschaften in Arber, die zum zweitklassigen IBU-Cup zählen, noch zwei Mixed-Staffeln an. Startlisten dafür stehen noch nicht fest.