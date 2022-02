Schwere Corona-Folgen: Saisonaus für Verteidiger Dennis Schütt

Halle (Saale)/MZ - Nach dem 2:1-Sieg in Herne geht es für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga Nord am Freitag (20 Uhr) in Erfurt weiter, am Sonntag (18.15 Uhr) kommt der Verfolger Hannover Scorpions.

„Gewinnen wir die zwei Spiele auch noch, steht uns auf dem Weg zur Hauptrundenmeisterschaft nichts mehr im Weg“, sagt Trainer Foster.

Saale Bulls: Topscorer Joonas Niemelä meldet sich fit zurück

Allerdings gibt es Personalprobleme: Angreifer Patrick Schmid (61 Scorerpunkte in 34 Spielen) fehlt mit einer Corona-Infektion noch zwei Wochen. Auch ein Einsatz von Kapitän Sergej Stas (Oberschenkelprobleme) ist fraglich.

Richtig heftig hat es den offensivstarken Verteidiger Dennis Schütt erwischt. „Als Folge einer Corona-Erkrankung hat er sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen“, erzählt Foster. Die Saison ist für Schütt damit beendet.

Immerhin steht auch ein Comeback bevor: Topscorer Joonas Niemelä (73 Scorerpunkte in 35 Spielen) wird nach Knieproblemen auf das Eis zurückkehren. „Er hat von den Ärzten grünes Licht bekommen“, sagt Foster.