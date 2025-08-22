Die SG 1919 Trebitz hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Eintracht Elster mit 1:3 (1:0).

SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Eintracht Elster

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Partie zwischen der SG 1919 Trebitz und dem SV Eintracht Elster hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Elster auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schmiedeberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze (62.).

SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster – 1:1 in Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Schüler den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (85.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden. Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider (82. Schütz), Födisch (62. Gröber), Meene, Höppner (62. Krott), Kühne, Preuß, Oberländer, Kirschke, Bilke, Poenicke

SV Eintracht Elster: Walter – Engelhardt, Schüler (90. Jahn), Göbel, Witzel, Zoberbier (80. Michael), Dietze, Schutzsch (89. Donath), Kase, Lavrov, Schneider

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218