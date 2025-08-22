Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Höhnstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 110 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Leon Teske (MSV Eisleben) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

Minute 62: MSV Eisleben mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte noch zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (90.+3). Die Eisleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Damm, Schotte (59. Bobeliuk), Blankenburg (76. Roos), Eckstein, Beese (87. Seidemann), Teske (87. Müller), Zeugner (87. Bloßfeld), Twardy, Shtyrbu, Samalius

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Dressel, Folter, Weißenborn (87. Hage), Matz, Raase, Rickert, Kropp, Schulz (41. Göring), Aschenbach (72. Balashov)

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110